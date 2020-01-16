Щодо подання платниками акцизного податку заяви на отримання ліцензії на право зберігання пального

17 января 2020, 10:13

У Головному управлінні ДПС у Луганській області інформують. Законом України від 18 грудня 2019 року № 391-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування акцизного податку» внесено зміни, серед іншого до Закону № 481«Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» (далі – Закон № 481).

Цими змінами встановлено, що суб’єкти господарювання, які здійснюють зберігання пального та не реалізують його іншим особам і використовують виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки, копії документів, передбачених ст. 15 Закону № 481, не подають.

Такі суб'єкти господарювання у заяві зазначають про використання пального для потреб власного споживання чи переробки, загальну місткість резервуарів, що використовуються для зберігання пального, та їх фактичне місцезнаходження, а також фактичне місцезнаходження ємностей, що використовуються для зберігання пального.

Ліцензія видається за заявою суб'єкта господарювання, до якої додається документ, що підтверджує внесення річної плати за ліцензію, з відміткою банку про сплату. Плата за ліцензії на право зберігання пального становить 780 гривень і зараховується до місцевих бюджетів ліцензіатами за місцем здійснення діяльності по коду бюджетної класифікації 22013400.

Зазначені зміни набрали чинності з 29 грудня 2019 року.

Зразок заяви на отримання ліцензії на право зберігання пального має рекомендаційний характер.