Гончарук подал в отставку

17 января 2020, 11:09

Глава Кабинета министров Украины Алексей Гончарук подал заявление об увольнении с поста премьер-министра.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В сообщении Гончарук обратился к украинцам. Он напомнил, что последние четыре месяца команда президента много работала над тем, чтобы страна изменилась. И, по его словам, за этот короткий промежуток времени многое удалось.

Гончарук отметил, что украинское правительство подготовило газотранспортную систему к переходу на европейские правила, что позволило подписать новый транзитный договор и снизить платежку за отопление для большинства украинцев до 30%. Также перезагрузило топ-руководство органов государственной власти; успешно провело переговоры с Международным валютным фондом и достигло договоренности о сделке на рабочем уровне.

Самое главное, по мнению Гончарука, это то, что был подготовлен серьезный фундамент для развития страны в 2020-м году:

На следующей неделе запускаются первые государственные онлайн-сервисы, «которые навсегда упростят жизнь людей». Это первый, но далеко не последний шаг.

С 1 февраля запустится программа доступного кредитования для предпринимателей – 5/7/9%, а уже осенью целью является ипотека под 11-12%.

С 1 марта запустится программа «Большая стройка», что позволит отремонтировать и построить более 4 тыс. км дорог, качественно обновить 100 школ, 100 детских садов, 100 стадионов и 200 приемных отделений.

Принята программа медицинских гарантии. С 1 апреля государство полностью будет компенсировать расходы на роды, лечение инсульта, инфаркта. Расширена программа «Доступные лекарства», в которую включен инсулин.

Подготовлены к запуску приватизации более 500 убыточных не стратегических предприятий, а это дополнительные ~12 млрд грн в госбюджет.

Правительство не будет больше переплачивать по внешним и внутренним обязательствам. За последний месяц власти привлекали ресурсы по 2,22% в евро и 9,88% в гривне. По словам Гончарука, это лучший показатель за 10 последних лет и важный фактор для роста всей экономики страны.

«Относительно нашей команды скажу откровенно: это команда порядочных людей. Именно поэтому я не прекращу повторять этот тезис: на топ-уровне в правительстве коррупции нет. Если какие-то проявления и остались на нижних уровнях, то лишь потому, что мы еще не успели до них добраться.

К сожалению, через несколько месяцев довольно сложно уничтожить криминальные схемы, которые выстраивались десятилетиями. Главное, что останавливаться мы не имеем права и не будем! Как бы этого не хотели наши оппоненты, привыкшие жить в тени. Поэтому они используют каждую возможность, чтобы уничтожить веру людей во власть.

В последние дни все вы стали свидетелями событий, разворачивающихся вокруг слитых в сеть файлов, смонтированных из фрагментов записей совещаний в правительстве. Их содержание искусственно создает представление, будто я и моя команда – не уважаем президента, который является нашим политическим лидером.

Многим группам влияния, которые стремятся получить доступ к финансовым потокам выгодно, чтобы так выглядело. Но это не правда.

Я пришел на должность – выполнять программу президента. Он является для меня образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы убрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент.

Он – человек, которому украинцы выразили беспрецедентное доверие. И он имеет полное право оценивать эффективность каждого члена своей команды, которая меняет страну. Спасибо», – сказано в сообщении Гончарука.