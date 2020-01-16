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Общественное мнение
Происшествия / Региональные
17 января 2020, 11:41

В зоне ООС погиб военный

За минувшие сутки, 16 января, вооруженные формирования РФ 12 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме этого, присутствовала снайперская активность.

Вчера, 16 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб.

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь с нашей стороны нет.

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