Пристайко: Украина в ТКГ предложила открыть три новых перехода на Донбассе

17 января 2020, 12:00

На переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе украинская сторона предложила открыть три новых перехода. Об этом в Верховной раде Украины заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает РБК-Украина.

По его словам, украинская сторона предложила три новых участка перехода, которых называют гуманитарными.

"Они как раз направлены на решение гуманитарных вопросов: облегчение жизни людям с обеих сторон от линии соприкосновения. Вопрос открытия должен быть согласован, чтобы люди не стали мишенью обстрелов. Над этим сейчас работает наша группа", - отметил Пристайко.