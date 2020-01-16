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Общественное мнение
Политика / Региональные
17 января 2020, 12:00

Пристайко: Украина в ТКГ предложила открыть три новых перехода на Донбассе

На переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе украинская сторона предложила открыть три новых перехода. Об этом в Верховной раде Украины заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает РБК-Украина.

По его словам, украинская сторона предложила три новых участка перехода, которых называют гуманитарными.

"Они как раз направлены на решение гуманитарных вопросов: облегчение жизни людям с обеих сторон от линии соприкосновения. Вопрос открытия должен быть согласован, чтобы люди не стали мишенью обстрелов. Над этим сейчас работает наша группа", - отметил Пристайко.

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