Від порушників законодавства бюджет отримав 12 млн грн податків та штрафів

17 января 2020, 12:39

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що у 2019 році фахівці управління податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування податкової служби Луганщини провели 39 планових та 81 позапланову перевірку ризикових суб‘єктів господарювання регіону. Майже у всіх випадках виявлено порушення податкового законодавства.

У відомстві зазначили, що за результатами проведених контрольно-перевірочних заходів донараховано узгоджених податкових зобов’язань 36,4 млн грн.

Інакше кажучи, усі викриті схеми ухилення від сплати податків вказують, що планові контрольно-перевірочні заходи податківців спрямовуються лише на ті підприємства, які свідомо не сплачують або сплачують не в повному обсязі платежі до бюджету, використовуючи схеми мінімізації або ухилення від оподаткування.