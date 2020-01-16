Пристайко: Украинские эксперты получат доступ к «черным ящикам» PS752

17 января 2020, 13:03

Украинские эксперты получат доступ к «черным ящикам» сбитого самолета МАУ в Иране, а уже потом эти ящики передадут Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время «Часа вопросов к правительству» в парламенте, сообщает 112 Украина.

«Вчера поздно вечером я говорил с иранским министром иностранных дел, который заверил, что сейчас, так как ответственность в первую очередь лежит на власти Ирана по расследованию, в любом случае, согласно Чикагской конвенции, предлагается следующий алгоритм действий: совместная команда по расследованию (иранская, канадская и мы тоже присоединяемся к нему) получает доступ к черным ящикам на месте. После этого отдельно черные ящики иранская сторона готова передать Украине», - сказал Пристайко.