Боевики бьют из артиллерии, погиб военный

20 января 2020, 09:09

19 января вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм и 120-мм минометов, а также станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, говорится в сводке ООС.

Один обстрел по позициям ВСУ открывался недалеко от населенного пункта Пески в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». Противник применил станковый противотанковый гранатомет – 2 выстрела, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

10 вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», а именно:

7 раз вблизи населенного пункта Орехово – из артиллерийских систем калибра 122 мм противник выпустил 9 снарядов, из 120-мм минометов – 33 мины и со станковых противотанковых гранатометов – 9 выстрелов; у Новоалександровки – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Новотошковского – из минометов калибра 120-мм - 8 мин.

Вчера, 19 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб.

С началом суток российские оккупационные войска из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли защитников Травневого и Луганского в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север».

За текущие сутки потерь нет.