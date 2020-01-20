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20 января 2020, 09:09

Боевики бьют из артиллерии, погиб военный

19 января вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм и 120-мм минометов, а также станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, говорится в сводке ООС.

Один обстрел по позициям ВСУ открывался недалеко от населенного пункта Пески в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». Противник применил станковый противотанковый гранатомет – 2 выстрела, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

10 вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», а именно:

7 раз вблизи населенного пункта Орехово – из артиллерийских систем калибра 122 мм противник выпустил 9 снарядов, из 120-мм минометов – 33 мины и со станковых противотанковых гранатометов – 9 выстрелов; у Новоалександровки – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Новотошковского – из минометов калибра 120-мм - 8 мин.

Вчера, 19 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб.

С началом суток российские оккупационные войска из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли защитников Травневого и Луганского в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север».

За текущие сутки потерь нет.

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