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Общественное мнение
Общество
20 января 2020, 15:00

Китай отказывается от пластиковой посуды

Китай в ближайшие пять лет хочет уменьшить производство и использование пластика, что поможет сократить один из крупнейших в мире источников загрязнения. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что к концу этого года неразлагаемые пластиковые пакеты будут запрещены в таких местах, как супермаркеты и торговые центры в крупных городах, а также в службах доставки продовольствия в стране.

Сообщается, что Китай значительно сократит использование одноразового пластика в электронной торговле, экспресс-доставках и еде навынос к 2022 году, одновременно продвигая альтернативные материалы.

Цель - снизить «интенсивность потребления» такой пластиковой посуды в городских районах на 30% к 2025 году.

К 2022 году некоторым службам доставки в крупных городах, включая Пекин и Шанхай, будет запрещено использовать неразлагаемую упаковку, а к 2025 году запрет будет распространен на всю страну.

Также будет создана система производства, распределения, потребления, переработки и утилизации пластмассовых изделий к 2025 году.

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