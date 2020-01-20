Платники Луганщини перерахували до бюджетів усіх рівнів майже 3,3 млрд грн ПДФО

20 января 2020, 10:18

У Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що протягом січня-грудня 2019 року до бюджетів усіх рівні надійшло 3 млрд 254 млн грн податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО).

Податківці зазначили, що місцеві бюджети отримали 2 млрд 427,4 млн грн ПДФО, що перевищує показники за 2018 року на 328 млн гривень. До державного бюджету мобілізовано 826,2 млн грн ПДФО або на 110,6 млн грн більше ніж за 12 місяців 2018 року.

Також у відомстві зазначили, що у грудні 2019 року до держбюджету надійшло 86,1 млн грн ПДФО, до місцевих – 253,6 млн гривень.