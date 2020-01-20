СНБО: Переговоры с Ираном о «черных ящиках» – сложные и напряженные

20 января 2020, 11:18

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о сложности переговоров с Ираном по вопросу возвращения черных ящиков сбитого самолета МАУ. Соответствующее заявление распространила пресс-служба ведомства.

«Сейчас идут постоянные консультации украинских и иранских экспертов по этому вопросу. Переговоры сложные и напряженные», - отмечается в нем.

Информационный ажиотаж, манипуляции вокруг этой темы, распространение непроверенной информации значительно затрудняют переговорный процесс и могут негативно повлиять на его результативность, подчеркнули в СНБО.

«Настойчиво призываю СМИ при освещении вопроса возвращения «черных ящиков» пользоваться официальной информации украинских органов власти, которую будут предоставлять в зависимости от достижения договоренностей с иранской стороной», - заявил Данилов.