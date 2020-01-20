Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Власть
20 января 2020, 11:37

Президент почтил память «киборгов»

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в мероприятиях чествования памяти военнослужащих, которые в этот день 2015 погибли при обороне Донецкого аэропорта.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Зеленский вместе с членами семей погибших военных возложил цветы к подножию памятного колокола на территории Министерства обороны Украины.

Также Зеленский пообщался с семьями военных.

В период с 18 по 21 января 2015 года в результате подрыва терминала ДАП погибло 58 «киборгов», поэтому 21 января было принято решение отвести украинских военнослужащих из нового терминала, который был полностью разрушен и не пригоден для обороны.

Защищая донецкий аэропорт, погибли более 200 украинских защитников, ранены более 500. Многие из них отмечены государственными наградами, некоторые - посмертно.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
SELECTORNEWS
Счетчики:
Наши партнеры: