Президент почтил память «киборгов»

20 января 2020, 11:37

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в мероприятиях чествования памяти военнослужащих, которые в этот день 2015 погибли при обороне Донецкого аэропорта.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Зеленский вместе с членами семей погибших военных возложил цветы к подножию памятного колокола на территории Министерства обороны Украины.

Также Зеленский пообщался с семьями военных.

В период с 18 по 21 января 2015 года в результате подрыва терминала ДАП погибло 58 «киборгов», поэтому 21 января было принято решение отвести украинских военнослужащих из нового терминала, который был полностью разрушен и не пригоден для обороны.

Защищая донецкий аэропорт, погибли более 200 украинских защитников, ранены более 500. Многие из них отмечены государственными наградами, некоторые - посмертно.