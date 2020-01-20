В Укроборонпроме обещают в два раза сократить долги по зарплате

20 января 2020, 12:36

Укроборонпром до конца 2020 года планирует в два раза сократить задолженность по зарплатам.

Об этом в интервью Радио Свобода сказал заместитель генерального директора концерна Мустафа Найем.

По его словам, задачу о сокращении долгов поставил гендиректор Айварас Абромавичус. Найем добавил, что раньше компаний, имеющих задолженность по зарплатам своим сотрудникам, было 43, сейчас их 36.

К концу года в концерне намерены уменьшить задолженность вдвое, но не уточняют, к какому конкретно количеству компаний-должников ожидают прийти.