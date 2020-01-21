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Общественное мнение
Политика
21 января 2020, 09:00

Гончарук хочет увеличить финансирование ОБСЕ, чтобы наблюдатели работали круглосуточно

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук обсудил с действующим председателем ОБСЕ Эдди Рамой увеличение финансирования миссии ОБСЕ в Украине для наблюдения 24/7.

Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.

Гончарук отметил важность работы структур ОБСЕ не только на временно оккупированных Российской Федерацией территориях Донецкой и Луганской областей, но и во временно оккупированном Крыму и добавил: «Миссия ОБСЕ должна эффективно противодействовать злостным нарушением прав человека со стороны России на временно оккупированных территориях Украины».

Премьер-министр также отметил: «Необходимо, чтобы Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ осуществляла наблюдение ситуации безопасности в режиме 24/7. Это требует увеличения ее бюджета. Мы рассчитываем, что во время председательства Албания уделит внимание продвижению этой идеи среди других государств-участников и инициирует проведение соответствующих переговоров».

После этого стороны перешли к обсуждению двусторонних отношений. Гончарук сказал: «Наша цель – усиление двустороннего сотрудничества Украины и Албании. Мы приветствуем согласие албанской стороны на открытие на ее территории украинского посольства и готовы утвердить соответствующий запрос, который мы получили в прошлом месяце от Албании. Надеемся на открытие посольств в ближайшие месяцы».

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