З 13 січня 2020 року платіжні доручення за новими правилами

21 января 2020, 13:40

У Головному управлінні ДПС у Луганській області звернули увагу. З 13.01.2020 відповідно до Постанови НБУ від 29.09.2019 №118 рахунок відправника/отримувача в електронних розрахункових документах і електронних повідомленнях системи електронних платежів (СЕП) має ідентифікуватися тільки за допомогою міжнародного номера банківського рахунку (IBAN).

Якщо в платіжному дорученні буде вказано не номер рахунку у форматі IBAN, а пара реквізитів у старому форматі (реквізити «Код банку (МФО)» і «Номер рахунку»), то СЕП блокує такий документ.

НБУ окремою Постановою від 06.11.2019 №127 «Про затвердження Змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті» виклав у новій редакції форму платіжного доручення. З нього виключено реквізит «Код банку», оскільки міжнародний номер банківського рахунка IBAN вже містить у собі цю інформацію.

Нагадаємо: Державне казначейство України з 01.01.2020 року повністю змінило всі реквізити бюджетних рахунків та рахунків для зарахування єдиного соціального внеску. Старі рахунки закриті.

Із новими реквізитами бюджетних рахунків можна ознайомитися в Центрах обслуговування платників та на субсайті Головного управління ДПС у Луганській області в розділі «Бюджетні рахунки» за посиланням https://lg.tax.gov.ua/byudjetni-rahunki/.