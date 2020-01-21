Землекористувачі та власники землі Луганщини сплатили понад 300 млн гривень

21 января 2020, 14:02

У Луганській області юридичні та фізичні особи у січні-грудні 2019 року сплатили 335 млн 897 тис. грн плати за землю. Ці кошти були спрямовані до місцевих бюджетів регіону.

Фахівці Головного управління ДПС у Луганській області інформують, що відповідно до податкового законодавства, власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою. У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у звітному році.