МВД раскрыло детали подготовки закона о легализации оружия

21 января 2020, 15:02

Министерство внутренних дел готово сотрудничать с международными партнерами в вопросах контроля за оборотом оружия. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров, сообщает пресс-служба МВД.

Гончаров отметил, что важным остается нормативный вопрос урегулирования незаконного и законного оборота оружия.

"Замечательным результатом нашей совместной работы будет наработка единого варианта закона, который бы соответствовал европейским стандартам, об урегулировании оборота оружия. Документ должен быть с четким определением дефиниций. Ведь одним из рисков является вопрос нормативной неопределенности. Мы должны создать четкие правила игры, тогда нам будет проще соблюдать контроль по этим правилам", - сказал он.

Замминистра добавил, что в высших учебных заведениях системы МВД студенты и курсанты получают все необходимые знания для работы с оборотом оружия. МВД поддерживает инициативу проведения совместных международных учений и тренингов.