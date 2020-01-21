Минцифры запустило сериалы о цифровой грамотности

21 января 2020, 16:37

Министерство цифровой трансформации Украины запустило онлайн-платформу по обучению украинцев цифровым навыкам.

Об этом сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Сегодня мы запускаем образовательную онлайн-платформу по обучению цифровым навыкам украинцев. Каждый должен иметь право на бесплатное образование в этой сфере. Впоследствии это станет нашим национальным конкурентным преимуществом. Учиться можно будет и в любой компьютеризированной библиотеке по нашей программе», - написал он в Facebook.

Базовый курс делится на три сезона, и у каждого будет свой ведущий: Ольга Сумская, Надежда Матвеева и Руслан Ханумак. В планах еще пять категорий курсов. Каждый месяц должен появляться новый сериал.

Вице-премьер-министр отметил: «Сейчас в программе правительства указана амбициозная цель – научить минимум 6 миллионов украинцев цифровой грамотности за 3 года. Причем, 70% должно быть в возрасте от 30 до 60+ лет. Цель абсолютно реалистичная – у нас уже подготовлен конкретный план действий, как этого достичь. Мы создаем онлайн-платформу с пятью различными категориями курсов. Все они будут абсолютно бесплатны и доступны для каждого. Кроме этого, мы налаживаем сотрудничество с ЦНАП, библиотеками, частным сектором, школами и университетами. Планируем создание собственной сети офлайн-хабов, чтобы охватить программой как можно больше людей».