21 января 2020, 18:35 В Северодонецке отзывают двух депутатов горсовета На заседании Северодонецкой городской избирательной комиссии, которое состоялось 20 января, начата процедура рассмотрения инициативы по отзыву депутатов Северодонецкого горсовета - Владимира Ляхового и Алексея Яроша. Об этом сообщает Первая полоса. Комиссия приняла решения направить на проверку собранные по народной инициативе подписи за отзыв депутатов Северодонецкого горсовета - Владимира Ляхового и Алексея Яроша в правоохранительные и органы ведения Государственного реестра избирателей. Владимир Ляховой - депутат Северодонецкого городского совета, член политической партии "Батькивщина", избран по спискам политической партии "Батькивщина". Алексей Ярош - депутат Северодонецкого городского совета, беспартийный, избран по спискам Радикальной партии Олега Ляшка. Твитнуть Загрузка... Загрузка...