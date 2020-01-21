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Общественное мнение
Политика / Региональные
21 января 2020, 18:35

В Северодонецке отзывают двух депутатов горсовета

На заседании Северодонецкой городской избирательной комиссии, которое состоялось 20 января, начата процедура рассмотрения инициативы по отзыву депутатов Северодонецкого горсовета - Владимира Ляхового и Алексея Яроша.

Об этом сообщает Первая полоса.

Комиссия приняла решения направить на проверку собранные по народной инициативе подписи за отзыв депутатов Северодонецкого горсовета - Владимира Ляхового и Алексея Яроша в правоохранительные и органы ведения Государственного реестра избирателей.

Владимир Ляховой - депутат Северодонецкого городского совета, член политической партии "Батькивщина", избран по спискам политической партии "Батькивщина".

Алексей Ярош - депутат Северодонецкого городского совета, беспартийный, избран по спискам Радикальной партии Олега Ляшка.

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