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Общественное мнение
Общество
21 января 2020, 10:02

Население Украины сократилось еще на 230 тысяч

Численность наличного населения Украины на протяжении января-ноября 2019 года уменьшилась на 230,5 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

По оценке статистического ведомства, численность наличного населения в Украине на 1 декабря 2019 года составила 41922,7 тысяч человек. Таким образом, за октябрь население сократилось на 18,0 тыс. человек.

"Остается существенным превышение количества умерших над количеством рожденных: на 100 умерших - 54 рожденных", - отмечается в сообщении Госстата.

Отметим, министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет 15 января заявил, что в Кабинете министров смогли с помощью различных методов установить точное количество жителей Украины. В то же время он не назвал его и заявил, что цифру обнародуют в течение недели.

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