Правоохранители установили 160 мест, где боевики удерживают пленных

21 января 2020, 11:38

Прокуроры установили 160 мест лишения свободы на подконтрольной боевикам территории Донбасса. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Освобожденные из плена 29 декабря сообщили о жестоком обращении боевиков с гражданским населением, пытках и применении прочего физического насилия.

По результатам опросов участников обмена пленными зарегистрировано 14 уголовных производств о нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Расследование в рамках этих производств будет проводиться в рамках объединенного уголовного производства по фактам ведение агрессивной войны против Украины.

Сейчас уже установлено 160 мест несвободы на временно оккупированной территории.

Досудебное расследование ведет Главное следственное управление СБУ.