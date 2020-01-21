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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Власть
21 января 2020, 11:38

Правоохранители установили 160 мест, где боевики удерживают пленных

Прокуроры установили 160 мест лишения свободы на подконтрольной боевикам территории Донбасса. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Освобожденные из плена 29 декабря сообщили о жестоком обращении боевиков с гражданским населением, пытках и применении прочего физического насилия.

По результатам опросов участников обмена пленными зарегистрировано 14 уголовных производств о нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Расследование в рамках этих производств будет проводиться в рамках объединенного уголовного производства по фактам ведение агрессивной войны против Украины.

Сейчас уже установлено 160 мест несвободы на временно оккупированной территории.

Досудебное расследование ведет Главное следственное управление СБУ.

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