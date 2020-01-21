Украинцам обещают снег

Во вторник, 21 января, удержится антициклонный характер погоды, поэтому осадков не предвидится, сообщила синоптик Наталья Диденко.
Ближайшие осадки ожидаются в Украине 22-23 января.
Кроме того, в среду-четверг ожидается сильный ветер.
Температура воздуха во вторник будет колебаться в пределах 0-4 градусов тепла, на востоке местами 0-2 градусов мороза, на Западе местами до + 4 + 6 градусов.
Ближайшей ночью ожидается 0-3 градуса мороза, в Карпатах и горах Крыма -4-8 градусов.
В Киеве 21-го января ночью до 2 градусов мороза, днем до 2 градусов тепла.
22 января, в День Соборности, в столице выпадет снег и усилится ветер, возможно, до штормовых значений.