Умер один из основателей группы «Ляпис Трубецкой»

21 января 2020, 13:00

Бывший гитарист и один из основателей белорусской группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко умер в возрасте 45 лет.

Об этом сообщил продюсер группы Евгений Колмыков.

Он уточнил «Еврорадио», что Владыко скончался утром 19 января, в Минске.

Летом гитариста избили и ограбили в Минске. Музыкант получил черепно-мозговую травму и впал в кому, из которой так и не вышел.

По данному факту полиция открыла уголовное дело, и, скорее всего, статью переквалифицируют.

Дату и место прощания с Владыко родственники артиста назовут позже.

Музыкант родился 12 июля 1972 года и был одним из тех, кто в конце 1980-х создал группу «Ляпис Трубецкой». От фанатов получил прозвище «Пан Руслан»