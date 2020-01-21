Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Конференции
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Криминал
22 января 2020, 09:02

В Житомире в мусорном баке нашли противотанковые гранаты

20 января в полицию поступило сообщение об обнаружении на одной из улиц Житомира двух гранатометов. Заявитель рассказал, что в мусорном баке на окраине города заметил нестандартный пакет, а когда развернул, обнаружил гранатометы, сообщает пресс-служба полиции.

Для проверки информации на место происшествия на ул. Фруктовую выехали патрульные, а затем и специалисты взрывотехнической службы ГУНП и следственно-оперативная группа Житомирского отдела полиции.

После осмотра находок выяснилось, что в мусорном контейнере лежали две реактивные противотанковые гранаты «РПГ-26». Боеприпасы были изъяты и направлены на соответствующее экспертное исследование в Житомирский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр при МВД.

По данному факту начато уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
SELECTORNEWS
Счетчики:
Наши партнеры: