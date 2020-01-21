Смертность на КПВВ Донбасса повысилась на 40%

22 января 2020, 13:01

На пунктах пропуска увеличилось количество смертей при пересечении линии разграничения. Об этом сообщает официальная страница "Восточной правозащитной группы" в Фейсбуке.

Правозащитники провели сравнительный анализ данных о количестве смертей на КПВВ за 2018 и 2019 года.

По данным "ВПГ", смертность на КПВВ за 2018 год была следующей:

Донецкая область - 9;

Луганская область - 10.

Смертность на КПВВ за 2019 год:

Донецкая область - 15;

Луганская область - 12.

"Итак, смертность на КПВВ только по официальным данным увеличилась на 40% за период с 2018 по 2019 год.

Мы неоднократно обращали внимание представителей центральных органов власти на необходимость организации постоянного присутствия бригад центров экстренной медицинской помощи на КПВВ. Также, омбудсман Украины Людмила Денисова и ее региональное представительство ведёт активную работу над продвижением данного вопроса", - подчеркнули правозащитники.