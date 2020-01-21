Смертность на КПВВ Донбасса повысилась на 40%

На пунктах пропуска увеличилось количество смертей при пересечении линии разграничения. Об этом сообщает официальная страница "Восточной правозащитной группы" в Фейсбуке.
Правозащитники провели сравнительный анализ данных о количестве смертей на КПВВ за 2018 и 2019 года.
По данным "ВПГ", смертность на КПВВ за 2018 год была следующей:
Донецкая область - 9;
Луганская область - 10.
Смертность на КПВВ за 2019 год:
Донецкая область - 15;
Луганская область - 12.
"Итак, смертность на КПВВ только по официальным данным увеличилась на 40% за период с 2018 по 2019 год.
Мы неоднократно обращали внимание представителей центральных органов власти на необходимость организации постоянного присутствия бригад центров экстренной медицинской помощи на КПВВ. Также, омбудсман Украины Людмила Денисова и ее региональное представительство ведёт активную работу над продвижением данного вопроса", - подчеркнули правозащитники.