В Кременной горел склад предприятия

22 января 2020, 14:02

Вчера, 21 января, в 17:15 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на складе по изделию и хранению деревянных брикетов, который расположен на ул. Титова, в Кременной.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС в Луганской области.

Прибыв на место пожара, спасатели установили, что горит крыша склада-ангара.

Пожар на площади 450 кв. м был локализован в 19:40, а ликвидирован - в 20:35. К счастью, никто не пострадал.

"В связи с масштабностью пожара, к ликвидации привлекались дополнительные силы и техника. Всего к тушению были привлечены 30 человек личного состава и 6 единиц техники.

Причины возникновения и обстоятельства пожара устанавливаются специалистами", - сказано в сообщении.