22 января 2020, 15:40

Разработчики обновили "Юридичний порадник для переселенців" для лиц, пострадавших в результате войны на Донбассе. Об этом сообщается на странице продукта в Фейсбуке.

"Мы позаботились, чтобы вы могли еще быстрее и проще находить ответы на вопросы, которые вас интересуют", – говорится в сообщении.

Так, для этого разработчики:

- создали новое более удобное меню;

настроили легкий поиск тем по ключевому слову (словосочетанию);

- добавили инфографики и иллюстрированные инструкции, - в частности, о порядке оформления разрешения;

- расширили категории вопросов, на которые советник готов ответить;

- загрузили еще больше образцов заявлений и ссылок на сайты государственных учреждений, в т.ч. таких, где можно получить государственные услуги онлайн.

Как уточняется, уже сейчас можно получить ответ более чем в 20 категориях вопросов. Для этого стоит лишь начать общение с "Юридическим советником" по ссылке www.facebook.com/IDP.legal.aid/