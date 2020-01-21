Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня Соборности

22 января 2020, 09:38

Ровно 101 год назад произошло одно из самых знаковых событий в истории украинской государственности и национально-освободительной борьбы, заявил президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам.

«Сбылись вековечные мечты, которыми жили и за которые умирали лучшие сыновья Украины». Это цитата из Акта Соединения, который извещала о воссоединении в единую, независимую страну и была торжественно провозглашена деятелями УНР и ЗУНР 22 января 1919 года на Софийской площади в Киеве», - напомнил он.

Во всех уголках Украины это встретили возвышенно и восторженно: наконец появился шанс для построения соборной и самостоятельной страны. И он, к сожалению, был потерян. Амбиции тогдашних политиков помешали им достичь настоящей государственного единства. Единства не на словах, а в делах.

Вскоре УНР оставила Киев под натиском большевиков, большинство территории Галичины заняли польские войска, Северную Буковину – румыны, а Закарпатье отошло Чехословакии.

«Прошло более ста лет. Сделали мы выводы из этой истории?» - спрашивает Зеленский.

Она учит нас простому, но жизненно важному для Украины принципу: только вместе мы сильны.

«Как показывает новогоднее поздравление, тема единства болит каждому украинцу. И в поисках этого единства мы снова ссоримся: «А вокруг чего мы, такие разные и непохожие, можем сплотиться?» - сказал президент

В современном мире ощущение нации единым целым возникает не только благодаря совместным традициям, культуре и религии. Есть еще ценности, которые приемлемы для каждого уголка Украины, и по каким в будущем украинца могли бы идентифицировать в каждом уголке планеты.

Ценности добродетели и порядочности. Воспитанности и толерантности. Ценности свободы и демократии. Желание экономического благополучия и процветания. Желания быть богатым. Ценности уважения к закону, частной собственности и уважения друг к другу.

«Я - украинец. Потому что живу по закону. Всегда готов в случае необходимости защитить свою родную землю. Я образец для постсоветского пространства: в защите своих прав, защите свободы слова, правового государства, гражданского общества, нулевой толерантности к коррупции. Я - украинец. Я ответственный гражданин. Я плачу налоги. Не еду на красный, правильно паркуюсь, никогда не сажусь за руль навеселе. Забочусь об окружающей среде. Учусь критически мыслить. Я украинец – потому что мы лучшие в спорте, науке, в IT. Я веду здоровый образ жизни. Учу иностранные языки.

Поддерживаю равные возможности для реализации мужчин и женщин. Уважаю права представителей всех национальных меньшинств и всех религий», - сказал Зеленский, отметив, что список можно продолжать долго.

«Дорогие украинцы! Чтобы быть сильными, нужно стать едиными. Чтобы стать едиными, надо быть сильными. Помните об этом! С праздником вас! С Днем соборности Украины!» - поздравил Зеленский.