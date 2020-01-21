В Украине анонсировали ID-карту и загранпаспорт в смартфоне

Онлайн-сервис государственных услуг «Дія», над которым работает Министерство цифровой трансформации Украины, анонсировал ID-карту и загранпаспорт в смартфоне.
Об этом сегодня, 22 января, сообщает пресс-служба Государственной миграционной службы Украины.
Так, биометрический паспорт гражданина Украины в форме ID-карты и заграничный биометрический паспорт станут цифровыми документами. «Если коротко – это паспорт, который всегда с тобой. Признаемся: идея биометрического документа в мобильном приложении уже длительное время прорабатывается специалистами Миграционной службы. И нас радует, что наработки и предложения ГМС были поддержаны и сейчас воплощаются в рамках проекта по диджитализации государства», – говорится в сообщении.
По информации на странице в Facebook онлайн-сервиса «Дія», важно, что электронные паспорта не заменят обычные и не позволят использовать смартфон для путешествий за границу. Но можно «забыть» о физическом паспорте в большинстве бытовых ситуаций.
Также разработчики пояснили, где можно использовать цифровой документ:
во время поездок железнодорожным или воздушным транспортом в пределах Украины;
на почте;
во время медицинского обслуживания, банковских операций;
когда надо предъявить правоохранительным органам и полицейским документ, удостоверяющий личность;
при получении административных, гостиничных, телекоммуникационных, библиотечных услуг;
при входе в административные здания;
в случае возврата уплаченной за товар денежной суммы;
когда захочешь приобрести алкогольные, слабоалкогольные напитки, вина столовые и табачные изделия и надо будет подтвердить возраст.
Дедлайн: конец февраля.