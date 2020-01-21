В Украине анонсировали ID-карту и загранпаспорт в смартфоне

22 января 2020, 21:20

Онлайн-сервис государственных услуг «Дія», над которым работает Министерство цифровой трансформации Украины, анонсировал ID-карту и загранпаспорт в смартфоне.

Об этом сегодня, 22 января, сообщает пресс-служба Государственной миграционной службы Украины.

Так, биометрический паспорт гражданина Украины в форме ID-карты и заграничный биометрический паспорт станут цифровыми документами. «Если коротко – это паспорт, который всегда с тобой. Признаемся: идея биометрического документа в мобильном приложении уже длительное время прорабатывается специалистами Миграционной службы. И нас радует, что наработки и предложения ГМС были поддержаны и сейчас воплощаются в рамках проекта по диджитализации государства», – говорится в сообщении.

По информации на странице в Facebook онлайн-сервиса «Дія», важно, что электронные паспорта не заменят обычные и не позволят использовать смартфон для путешествий за границу. Но можно «забыть» о физическом паспорте в большинстве бытовых ситуаций.

Также разработчики пояснили, где можно использовать цифровой документ:

во время поездок железнодорожным или воздушным транспортом в пределах Украины;

на почте;

во время медицинского обслуживания, банковских операций;

когда надо предъявить правоохранительным органам и полицейским документ, удостоверяющий личность;

при получении административных, гостиничных, телекоммуникационных, библиотечных услуг;

при входе в административные здания;

в случае возврата уплаченной за товар денежной суммы;

когда захочешь приобрести алкогольные, слабоалкогольные напитки, вина столовые и табачные изделия и надо будет подтвердить возраст.

Дедлайн: конец февраля.