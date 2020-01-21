На відновлення навколишнього середовища Луганщини підприємства сплатили понад 80 млн грн

22 января 2020, 10:40

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що за січень-грудень 2019 року платники податків Луганської області перерахували до зведеного бюджету 80 млн 31 тис. грн екологічного податку. При цьому до спеціального фонду місцевих бюджетів було зараховано 33 млн 80 тис. грн, до державного бюджету – 46 млн 951 тис. гривень.

У відомстві зазначили, що впродовж січня-грудня 2019 року на обліку в органах податкової служби регіону перебуває понад 1,5 тисячі юридичних та фізичних осіб платників екологічного податку. Вони здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, скидають забруднюючі речовини безпосередньо у водні об’єкти, розміщують відходи тощо.

Додамо, екологічний податок є основним джерелом фінансування заходів, спрямованих на захист оточуючого середовища, мінімізацію негативного впливу на нього господарської діяльності та раціональне використання природних ресурсів.