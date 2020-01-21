В эфире телеканала ИРТА в программе «ОколоКультуры» бойцы батальона полиции особого назначения Сергей Бондарев, Виталий Резников и Олег Хачатуров рассказали о том, как совмещают работу и спорт.
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22 января 2020, 10:48
«ОколоКультуры»: Спецназовцы Луганской области рассказали о том, как совмещают работу и тренировки
В эфире телеканала ИРТА в программе «ОколоКультуры» бойцы батальона полиции особого назначения Сергей Бондарев, Виталий Резников и Олег Хачатуров рассказали о том, как совмещают работу и спорт.
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