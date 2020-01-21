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Общественное мнение
Спорт / Региональные
22 января 2020, 10:48

«ОколоКультуры»: Спецназовцы Луганской области рассказали о том, как совмещают работу и тренировки

В эфире телеканала ИРТА в программе «ОколоКультуры» бойцы батальона полиции особого назначения Сергей Бондарев, Виталий Резников и Олег Хачатуров рассказали о том, как совмещают работу и спорт.

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