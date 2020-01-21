Зеленский: Если все стороны захотят прекратить войну на Донбассе, она завершится завтра

23 января 2020, 09:06

После встречи «нормандской четверки» в Париже в декабре прошлого года огонь на Донбассе пока не прекратился, но война может завершиться, как только этого пожелают все стороны конфликта, заявил президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщили в пресс-службе главы государства.

«Мы пока не смогли полностью прекратить огонь и до сих пор теряем наших граждан. Но я не случайно говорю «пока». Я уверен: если все стороны захотят прекратить войну, она прекратится завтра. Украина защищает свою землю», - сказал президент, отвечая на вопрос основателя ВЭФ Клауса Шваба на публичной сессии в Давосе.

В то же время глава государства напомнил, что, несмотря на блокирование саммита в «нормандском формате» в предыдущие годы, встреча лидеров «нормандской четверки» все-таки состоялась. И в конце прошлого года была реализована важная договоренность об освобождении 76 незаконно удерживаемых украинцев.

«Я действительно очень рад, что благодаря нашей команде три года блокировки встречи в «нормандском формате» наконец в декабре состоялась эта встреча. Я благодарен партнерам - и Германии, и Франции - за то, что они поддерживали эту встречу», - заявил он.