Украинская делегация отдала свои места на форуме памяти Холокоста

23 января 2020, 13:10

Украинская делегация, прибывшая в Иерусалим для участия в пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, решила отдать свои приглашения людям украинского происхождения, которые пережили эту страшную трагедию.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщили в пресс-службе главы государства.

«Нам сказали, что несколько министров из правительства Израиля отдали свои билеты людям, которые живы (пережившие Холокост. - Ред.). Они пережили это несчастье и сейчас живут в Израиле, многие из них - украинского происхождения. Я сказал: если мы можем, давайте отдадим наши приглашения», - отметил глава государства в комментарии СМИ в Иерусалиме.

Зеленский отметил, что инициативу украинской делегации поддержал министр науки, технологий и космоса Израиля Офир Акунис.

«Главное, что мы чтим память, что мы находимся здесь и можем сказать теплые слова, поддержать», - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что слова поддержки жизненно важны для людей, переживших Холокост.

Президент напомнил, что каждый четвертый еврей, погибший во время Второй мировой войны, проживал в Украине.

«Для нас это тяжелая потеря, историческая трагедия», - отметил глава государства.