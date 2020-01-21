Зростання безробіття чи сезонні коливання: ситуацію коментує служба зайнятості

23 января 2020, 14:23

Ситуація на ринку праці характеризується позитивною динамікою. Зокрема, за останніми оприлюдненими даними Державної служби статистики України, кількість зайнятого населення у віці 15-70 років за 9 місяців 2019 року, у порівнянні відповідним періодом 2018 року, зросла на 219 тис. осіб та становила 16,6 млн осіб. Рівень зайнятості зріс з 57,2% до 58,3%.

Кількість безробітного населення (за методологією МОП) віці 15-70 років за 9 місяців 2019 року, у порівнянні з відповідним періодом 2018 року, скоротилася на 88 тис. осіб та становила 1,5 млн осіб. Рівень безробіття (за методологією МОП) знизився з 8,6% до 8,1% робочої сили.

Поліпшенню ситуації на ринку праці сприяла діяльність державної служби зайнятості.

Так, у 2019 році кількість роботодавців, які співпрацювали з центрами зайнятості, збільшилася на 4 тис. та становила 206 тисяч. Клієнтами служби є представники як малого, так і великого бізнесу, які представляють різні галузі економіки. Кількість вакансій у базі даних державної служби зайнятості, у порівнянні з 2018 роком, збільшилася на 39 тис. та становила 1,2 млн одиниць.

Безпосередньо в центрах зайнятості послуги державної служби зайнятості в 2019 році отримали 2,1 млн громадян, які шукали роботу, з них 1 млн мали статус безробітного.

У 2019 році кількість унікальних користувачів сайту державної служби зайнятості (www.dcz.gov.ua) становила 1,9 млн осіб. На початок 2020 року створено 197 тис. електронних кабінетів роботодавців та 248 тис. електронних кабінетів шукачів роботи.

Кількість осіб, працевлаштованих за сприяння державної служби зайнятості, становила 826 тис. осіб. Більше половини з них були працевлаштовані протягом семи днів з дати звернення до служби зайнятості. Зокрема, на нові робочі місця з компенсацією роботодавцю витрат в розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працевлаштовано 11,4 тис. осіб, отримали одноразову виплату допомоги по безробіттю та започаткували власну справу 2,4 тис. осіб. До громадських та інших робіт тимчасового характеру залучено 200 тис. осіб.

У 2019 року за сприяння державної служби зайнятості 139 тис. безробітних проходили професійне навчання. Зокрема, кількість безробітних, які навчалися у центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, зросла на 14% та становила 54 тис. осіб. Після закінчення професійного навчання 96% безробітних працевлаштовано.

Станом на 1 січня 2020 року кількість безробітних, зареєстрованих в державній службі зайнятості, становила 338 тис. осіб та, у порівнянні з відповідною датою 2019 року, зменшилася на 4 тис. осіб.

При цьому, звертаємо увагу, що інформація, поширена у ЗМІ щодо різкого зростання обсягів безробіття у грудні 2019 року, є некоректною, оскільки ринку праці притаманні сезонні коливання. Щорічно влітку потреба роботодавців на працівників, у порівнянні з зимовим періодом, суттєво зростає (у сільському господарстві, переробній промисловості, транспорті, готельному та ресторанному бізнесі тощо) та, відповідно, скорочується кількість безробітних. Тому порівняння коректно проводити до показників відповідного періоду минулого року.

Детальна інформація щодо ситуації на ринку праці та діяльності державної служби зайнятості розміщена на офіційному вебсайті державної служби зайнятості у рубриці «Аналітична та статистична інформація» (https://www.dcz.gov.ua/analitics/67).

Крім того, звертаємо увагу на методологічні особливості, які необхідно враховувати при використані даних щодо зареєстрованого ринку праці та безробіття за методологією Міжнародної організації праці (https://www.dcz.gov.ua/sites/default/files/infofiles/porivnyannya_bezrobitnyh.pdf).