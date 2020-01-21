Из-за птичьего гриппа ЕС приостановил ввоз курятины из Украины

23 января 2020, 15:01

Из-за обнаружения случая птичьего гриппа временно приостановлен ввоз из Украины на территорию Европейского Союза мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей со ссылкой на сообщение, которое поступило 22 января вечером от Европейской Комиссии.

Отмечается, что при этом яйца и яичная продукция под данные ограничения не подпадают.

«Украина в соответствии с международными обязательствами как член Всемирной торговой организации (ВТО) и Всемирной организации здравоохранения животных, безотлагательно, на опережение сообщила своим международным торговым партнерам об обнаружении случая гриппа птицы. Украинские мероприятия по контролю и ликвидации гриппа птицы признаны эквивалентными тем, которые осуществляются странами-членами ЕС», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что, учитывая отчеты многочисленных миссий по оценке эквивалентности, результаты переговоров и предварительные договоренностей, данное решение ЕС является потрясающе неожиданным для украинской стороны.

В ведомстве сообщили, что в Винницкой области 18.01.2020 в ООО «Хутор» (с. Бугаков Немировского района Винницкой области) была зарегистрирована гибель птицы. При исследовании отобранных проб биоматериала 19.01.2020 установлен диагноз «грипп». 20.01.20 решением Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Немировской районной государственной администрации утвержден план по ликвидации заболевания, определены границы эпизоотического очага, зон защиты и надзора.

По оперативным данным на 23.01.20, вся имеющаяся в эпизоотическом очаге птица умерщвлена гуманным бескровным методом и сожжена. Начались мероприятия по проведению дезинфекционных работ. С целью установления источника инфекции ведется эпизоотическое расследование. По предварительным данным, вероятной причиной занесения возбудителя гриппа в хозяйства были дикие и синантропные птицы.

В Госпродпотребслужбе подчеркнули, что работа с международными торговыми партнерами постоянно продолжается. В частности, начаты переговоры с ЕС по согласованию позиций по взаимному признанию принципов зонирования в соответствии с международным стандартом МЭБ.

Последний раз случаи гриппа птицы фиксировались в конце 2016 - начале 2017. За два года Европейский Союз так и не снял с Украины ранее введенных из-за гриппа птицы торговых ограничений, несмотря на то, что территория Украины была свободной от этого заболевания.