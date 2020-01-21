Минсоцполитики разрабатывает новый законопроект о пенсионном обеспечении

23 января 2020, 16:14

Замглавы Министерства социальной политики Наталья Ненюченко заявила, что ведомство нарабатывает новый законопроект о пенсионном обеспечении.

Об этом сообщает пресс-служба аппарата Верховной рады.

Так, в министерстве рассматривается пересмотр стимулов для уплаты ЕСВ, создание условий для повышения и вывода из тени доходов, продолжается работа над введением обязательной профессиональной накопительной системы и совершенствованием накопительной системы пенсионного обеспечения с целью стимулирования к добровольным накоплениям молодого населения.

«Ненюченко сообщила, что Министерство разработало соответствующий законопроект, поскольку задолженность перед Пенсионным фондом по возмещению льготных пенсий составила 14 млрд гривен», - говорится в сообщении.

Кроме того, замминистра заявила о расширении функционала Портала электронных услуг Пенсионного фонда. В частности, речь идет о "Личном кабинете застрахованного лица" и о мобильном приложении.

«Для людей, которые будут выходить на пенсию, это будет мобильное приложение, которое позволит человеку проверить, какая у него в будущем может быть пенсия, может ли он на что-то рассчитывать», - сообщила Ненюченко.