В Одессе полицейский сбил женщину с ребенком

23 января 2020, 09:38

Вчера, 22 января, в центре Одессы полицейский сбил 62-летнюю женщину, переходившую через дорогу с малолетней внучкой, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Установлено, что на пересечении улиц Преображенской и Дерибасовской полицейский, возвращаясь со службы на своем автомобиле Daewoo Lanos, сбил 62-летнюю женщину, которая вместе с ребенком перебегала дорогу в неустановленном месте (рядом с местом аварии находится подземный пешеходный переход).

В результате аварии женщина получила травмы и была госпитализирована. По предварительным данным, ребенок телесных повреждений не получил.

О происшествии проинформированы сотрудники Управления внутренней безопасности ДВБ и межрегионального отдела ГБР.