23 января 2020, 18:00

Руководителю артиллерийского подразделения так называемой ЛНР объявлено о подозрении в создании террористической группировки и нарушении законов войны, а именно обстрелах мирного населения в городе Счастье Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

"Прокурор Офиса Генерального прокурора сообщил о подозрении руководителю артиллерийского подразделения "2 Отдельная гвардейская мотострелковая бригада 2 армейского корпуса Народной милиции" ЛНР", - говорится в сообщении.

Мужчине инкриминировано создание террористической группы, руководство такой группой или участие в ней (ч. 1 ст. 258 УК) и нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УКУ).

По данным следствия, 30 августа 2016 года в селе Веселая Гора Луганской области совместно с другими участниками группировки этот человек осуществил артиллерийские обстрелы в сторону мирного населения и инфраструктуры города Счастье.

В результате обстрелов уничтожено 23 объектах недвижимости и убито одного мирного жителя города. Также пострадали 5 транспортных средств.