23 января 2020, 16:29

Прокуратура Луганской области заочно выдвинула подозрения и объявила в розыск одного из "министров" так называемой "ЛНР" Юрия Говтвина.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В апреле 2015 года Говтвин получил "должность" "замглавы министра внутренних дел" и непосредственно выполнял приказы кураторов оккупационной администрации РФ.

По данным прокуратуры, сейчас Говтвин руководит так называемым "министерством промышленности и торговли". На него возлагается контроль за деятельностью предприятий на оккупированной территории.

Прокуратура обвиняет "министра" в участии в террористической организации, совершении умышленных действий с целью насильственного изменения, свержению конституционного строя и захвата государственной власти, нарушении территориальной целостности и неприкосновенности Украины (ч. 1 ст. 258, ч.1 ст. 109, ч. 2 ст.110 УК Украины).

Северодонецкий городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о задержании подозреваемого для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.