В приложении "Дія" (государство в смартфоне, - ред.) появится возможность получить электронную ID-карту и загранпаспорт в конце февраля.
Об этом сообщается на Facebook Министерства внутренних дел.
Министерство отмечает, что цифровой вариант ID-карты и загранпаспорта может потребоваться, например, во время поездок железнодорожным или воздушным транспортом в пределах страны или в других жизненных ситуациях.
"В конце февраля нас ждет важная новация от Государственной миграционной службы Украины. "Дія" анонсировала ID-карту и загранпаспорт в смартфоне", - сообщили в МВД.