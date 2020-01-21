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Общественное мнение
Общество
23 января 2020, 17:32

Украинцы до весны получат "паспорт в смартфоне"

В приложении "Дія" (государство в смартфоне, - ред.) появится возможность получить электронную ID-карту и загранпаспорт в конце февраля.

Об этом сообщается на Facebook Министерства внутренних дел.

Министерство отмечает, что цифровой вариант ID-карты и загранпаспорта может потребоваться, например, во время поездок железнодорожным или воздушным транспортом в пределах страны или в других жизненных ситуациях.

"В конце февраля нас ждет важная новация от Государственной миграционной службы Украины. "Дія" анонсировала ID-карту и загранпаспорт в смартфоне", - сообщили в МВД.

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