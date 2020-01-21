В Украине объявлено штормовое предупреждение

23 января 2020, 10:10

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине, в частности по Киеву и Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, в результате этого объявлен І уровень опасности.

"По данным УкрГидрометцентра, 23 января в Украине, по Киеву и Киевской области порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности)", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе "Укравтодора" сообщили, что небольшой снег в большинстве западных, северных, Винницкой, Харьковской и Луганской областях; снег с дождем в Донецкой и Запорожской; дождь в Днепропетровской области. Средняя температура воздуха -2+2.

Кроме того, сообщается, что на перевальных участках дорог небольшой снег, выпало от 1 до 5 см. Температура воздуха -3-8. Состояние покрытия в основном мокрое, на Вишковском и Торунском перевалах местами заснеженное.