На Луганщині засуджено чоловіка за жорстоке знущання над домашніми тваринами

23 января 2020, 12:21

За підтримання публічного обвинувачення Старобільською місцевою прокуратурою судом ухвалено обвинувальний вирок стосовно 47-річного місцевого мешканця за фактом жорстокого поводження з тваринами.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Луганської області

Слідством встановлено, що на початку жовтня 2019 року на території власного подвір’я кривдник, керуючись раптово виниклим умислом, вистрілив з належної йому гладкоствольної рушниці в двох кошенят. Отримані ушкодження домашніх тварин виявилися несумісні з життям.

Умисні дії чоловіка кваліфіковано за ч. 3 ст. 299 КК України (жорстоке поводження з тваринами, що відносяться до хребетних, вчинене умисно щодо двох тварин та призвело до їх загибелі).

Старобільський районний суд Луганської області визнав винним чоловіка у вчиненні злочину та призначив покарання у виді 5 років позбавлення волі. При цьому, враховуючи зізнання кривдника та розкаяння, вважав за можливе виправлення засудженого без відбування покарання з випробувальним строком 1 рік.