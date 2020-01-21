В Украине проживает почти на 3 миллиона больше женщин чем мужчин

23 января 2020, 12:36

Согласно результатам оценки численности населения в Украине проживает на три миллиона больше женщин чем мужчин.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, передает РБК-Украина.

Так, по данным относительно имеющегося населения в Украине по состоянию на 1 декабря 2019 проживает 17 млн 28 тыс. мужчин и 20 млн 9 тыс. женщин.

"Далее мы хотим получить половозрастное распределение по отдельным регионам и населенным пунктам, отдельным районам", - заявил Дубилет.

Так, по половозрастной классификации ООН в Украине значительно меньше мужчин пожилого возраста. В общем 4 миллиона 149 женщин, которым 65 лет и больше, и только 2 миллиона 261 тысяч мужчин соответствующего возраста.