24 января 2020, 14:56 В Харькове взорвали банкомат 24 января в 3:08 в полицию поступила информация о взрыве банкомата в отделении по улице Льва Ландау, сообщает пресс-служба облглавка. В результате происшествия произошло возгорание помещения, которое было ликвидировано силами сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. По адресу выезжали руководители и следственно-оперативная группа Слободского отдела полиции, специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области. Полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства. В результате происшествия пострадавших нет. Сумма нанесенного ущерба устанавливается. Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет. Все обстоятельства устанавливаются. Твитнуть Загрузка... Загрузка...