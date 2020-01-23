В Харькове взорвали банкомат

24 января в 3:08 в полицию поступила информация о взрыве банкомата в отделении по улице Льва Ландау, сообщает пресс-служба облглавка.
В результате происшествия произошло возгорание помещения, которое было ликвидировано силами сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
По адресу выезжали руководители и следственно-оперативная группа Слободского отдела полиции, специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.
Полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства.
В результате происшествия пострадавших нет. Сумма нанесенного ущерба устанавливается.
Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет. Все обстоятельства устанавливаются.