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Общественное мнение
Экономика / Региональные
24 января 2020, 17:02

На Луганщине китайские инвесторы могут построить многоэтажки

Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай ведет переговоры с китайскими инвесторами, чтобы привлечь их к жилищному строительству в области.

Об этом 23 января, он заявил во время селекторного совещания по вопросам обеспечения жильем участников АТО/ООС и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), передает пресс-служба ЛугОВГА.

По словам главы области, в связи со сложной ситуацией на Донбассе, в Луганской области практически не строится жилье, а застройщики, которые здесь остались, завышают цены. «Сейчас я веду переговоры с китайскими инвесторами, которые могут построить многоэтажки блочной системой по вполне доступным ценам. Вскоре состоится презентация проекта», – сообщил Гайдай.

По информации пресс-службы, во время селекторного совещания обсудили обеспечение жильем участников АТО/ООС и переселенцев, бюджетные программы, которые уже реализуются, некоторые постановления КМУ, субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на закупку временного жилья для ВПЛ и тому подобное. «В свою очередь, Сергей Гайдай предложил найти варианты для упрощения выдачи жилья для участников АТО/ООС и ВПЛ», – резюмировали в пресс-службе.

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