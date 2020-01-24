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Общественное мнение
Общество / Региональные
24 января 2020, 17:38

В Луганской области полицейские заступили на усиленное патрулирование

Сегодня во всех населенных пунктах Луганщины сотрудники полиции и нацгвардейцы в составе усиленных патрульных нарядов заступили на патрулирование в выходные дни.

Сегодня во всех населенных пунктах Луганщины сотрудники полиции и нацгвардейцы в составе усиленных патрульных нарядов заступили на патрулирование в выходные дни.

Об этом сообщает Отдел коммуникации Полиции Луганщины.

"Во время проведения инструктажа руководители территориальных подразделений проверили у личного состава соответствие униформы погодным условиям, напомнили о соблюдении личной безопасности, транспортной дисциплины и о вежливом и тактичном общении с гражданами", - говорится сообщении

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