Зеленский заявил о начале переговоров по обмену украинцев, удерживаемых в Крыму и России

24 января 2020, 17:16

Украина и Россия начали новые переговоры об обмене пленными.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Иерусалиме, сообщает Офис президента.

Зеленский заявил, что Украина готовит трек - обмен с оккупированными территориями. Он добавил, что список на обмен уже согласован в Минске, но будет дополняться перечень установленных лиц.

"И отдельный трек - мы уже начали разговор с Российской Федерацией по обмену украинцев - всех, включая крымских татар, других украинцев, находящихся на территории России", - сказал Зеленский.