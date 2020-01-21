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Общественное мнение
Общество
24 января 2020, 08:59

Пекин отменил празднование Нового года из-за смертельного вируса

В четверг, 23 января, городские власти Пекина отменили все праздничные мероприятия по случаю грядущего Нового года по лунному календарю.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на DPA.

«Власти Пекина запретили проводить многолюдные мероприятия, включая празднование Нового года, с целью предотвратить распространение нового коронавируса», - говорится в сообщении.

По сообщениям китайских СМИ, среди отмененных мероприятий – традиционные храмовые ярмарки в столице Китая.

Новый год по восточному календарю будет праздноваться в ночь на 25 января.

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