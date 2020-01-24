На Донетчине ликвидировали информаторскую сеть боевиков

24 января 2020, 17:13

Контрразведчики Службы безопасности Украины пресекли деятельность информаторской сети незаконных вооруженных формирований террористической организации «ДНР», которая действовала в Лиманском районе Донецкой области, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники и следователи спецслужбы установили личности двух информаторов террористов - жительниц Лимана, которые тесно сотрудничали с боевиками.

Обе женщины прошли подробный инструктаж в Донецке, который посещали якобы по личным делам. Кураторы отработали им задачи, каналы связи, согласовали условный «сленг» для передачи нужных террористам данных. По задачам кураторов диверсионно-разведывательного подразделения «ДНР» сообщницы собирали и средствами электронной связи, передавали сведения о подразделениях ВСУ, их численности, вооружении, местах дислокации и направлении перемещения в районе проведения ООС, прежде всего железнодорожным сообщением. Полученные данные российские наемники использовали для планирования военных действий и диверсий.

В конце прошлого года в рамках начатого уголовного производства следователи и контрразведчики СБУ задержали одну из информаторов боевиков в Лимане. Сейчас к ней «присоединилась» ее сообщница. Во время обысков правоохранители изъяли доказательные материалы, подтверждающие агентурную деятельность задержанных в пользу НВФ террористической организации «ДНР».

Обоим фигуранткам уголовного производства сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации и содействие ее деятельности) Уголовного кодекса Украины.

Контрразведчики СБУ установили также лица боевиков-кураторов, с которыми сотрудничали задержанные. Их участие в деятельности террористической организации задокументировано в пределах досудебного расследования по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины. Им также сообщено о подозрении в совершении инкриминируемых им преступлений. Операция по прекращению подрывной деятельности проводилась Управлением СБ Украины в Житомирской области под процессуальным руководством прокуратуры Житомирской области.