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Общественное мнение
Общество
24 января 2020, 09:46

Четверть украинцев не открывали двери во время пробной переписи населения

Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет сообщил, что около 25% украинцев не открывали двери представителям власти во время тестовой переписи населения в этом году.

Об этом он заявил на брифинге 23 января в Киеве, сообщает Укринформ.

«Около 25% людей не открывали двери, даже если к ним приходили по пять раз. Когда каждый четвертый дверь не открывает - трудно говорить о точности переписи», - заявил он.

Напомним, территории Украины, согласно результатам оценки численности наличного населения, проживают 37 млн 289 тыс. человек.

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