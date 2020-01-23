В Украине чтят погибших во время обстрела Мариуполя

24 января 2020, 11:03

Сегодня в Украине День памяти погибших во время обстрела террористами микрорайона «Восточный» в Мариуполе.

В память о погибших в городе сегодня прозвучат сирены.

В этот день в 2015 году террористы нанесли удар из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» и «Ураган» по Орджоникидзевскому району Мариуполя (микрорайон «Восточный») и прилегающему к нему поселку Виноградное Волновахского района.

В результате преступления погибло 30 человек, из них 2 детей, 108 - были ранены, повреждены 30 жилых домов, 7 учебных заведений, объекты инфраструктуры и линия электропередача. Частично остановил работу металлургический комбинат «Азовсталь».

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ установила, что обстрел микрорайона «Восточный» был осуществлен именно террористами так называемой «ДНР». Служба безопасности Украины привела доказательства, что обстрел жилых кварталов Мариуполя осуществлялся из российской артиллерии и по приказу офицеров российской армии.

Вечером 24 января Украина попросила срочно собрать Совбез ООН для принятия решений и заявления по ситуации на Донбассе. Однако российская сторона заблокировала это заявление.

В июне 2015 году в Мариуполе установили памятник жертвам обстрела.